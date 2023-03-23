Жителям Удмуртии в февральской квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» услугу «Домофон Сервис» оплачивать не нужно

Ижевск. Удмуртия. В февральских платежных квитанциях Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» услугу «Домофон Сервис» по агентскому договору оплачивать не нужно. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Это касается абонентов в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Завьялово, в поселках Хохряки, Сигаево, Октябрьский, Северный, Первомайский и деревне Пирогово. Руководитель регионального центра стратегических коммуникаций АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Ижевске Нил Миназитдинов подтвердил ИА «Сусанин», что деньги, поступившие от потребителей по февральской квитанции, пойдут исключительно на оплату привычных коммунальных услуг.

«Если жители ещё не оплатили февральскую квитанцию, то мы рекомендуем оплачивать только коммунальные услуги, за исключением услуги домофона. Входящее сальдо по услуге домофона останется неизменным, так как по этой услуге расчеты не будут произведены. Если у потребителя есть вопросы по сумме предполагаемой задолженности за услугу домофона, и он хочет её погасить, то ему следует обратиться в офисы компании «Домофон Сервис». По платежкам за март пока решение не принято, мы находимся в процессе переговоров с компанией «Домофон Сервис» по формату нашего дальнейшего взаимодействия. О принятом решении сообщим жителям через СМИ».

Напомним, общественный резонанс возник после получения февральских квитанций за коммунальные услуги, в которых появилась новая строка по оплате.