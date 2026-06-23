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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Сарапула пойдёт под суд за поджог знакомой

17:18, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Житель Сарапула пойдёт под суд за поджог знакомой
17:18, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поджог\n#прокуратура Удмуртии\n#суд\n#пьяные
Источник фото: ИИ
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Женщина получила ожоги.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле будут судить 50-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке поджечь свою знакомую Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В марте 2026 года мужчина, будучи пьяным, попросил знакомую купить ему алкоголь, но получил отказ. За это он плеснул на куртку обидчицы спиртосодержащую жидкость и поджёг, после чего скрылся. Пострадавшая получила ожоги.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.

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17:18, 23 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#поджог\n#прокуратура Удмуртии\n#суд\n#пьяные