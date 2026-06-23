Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле будут судить 50-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке поджечь свою знакомую Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В марте 2026 года мужчина, будучи пьяным, попросил знакомую купить ему алкоголь, но получил отказ. За это он плеснул на куртку обидчицы спиртосодержащую жидкость и поджёг, после чего скрылся. Пострадавшая получила ожоги.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

Дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.