Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали 23-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на 18-летнего студента колледжа. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

По версии следствия, во время распития спиртного в подъезде между знакомыми произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего молотком по лицу, требуя деньги, а затем продолжил угрожать ему ножом уже в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета в качестве оружия). Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.



