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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове задержан подозреваемый в нападении с молотком на студента

08:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове задержан подозреваемый в нападении с молотком на студента
08:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой
Источник фото: ИА «Сусанин»
103
0

Мужчина требовал деньги.

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали 23-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на 18-летнего студента колледжа. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

По версии следствия, во время распития спиртного в подъезде между знакомыми произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего молотком по лицу, требуя деньги, а затем продолжил угрожать ему ножом уже в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета в качестве оружия). Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
 
 

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08:30, 24 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой