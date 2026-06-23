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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Якшур-Бодьинском районе защебенили три дороги к фермерским хозяйствам

17:00, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Якшур-Бодьинском районе защебенили три дороги к фермерским хозяйствам
17:00, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Якшур-Бодьинский район\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт дорог
Источник фото: Миндортранс Удмуртии
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0

Также подрядчики решили проблему пучин и обустроили водоотводные канавы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии защебенили три дороги, которые ведут к фермерским хозяйствам Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает Миндортранс Удмуртии.

Подрядчик обновил проезды проезды к животноводческим помещениям в деревнях Сюровай, Нижний Пислеглуд и Лигрон. Дорожники уложили щебёночное покрытие с расклинцовкой асфальтогранулятом, в местах образования пучин заменили грунт, а также обустроили водоотводные канавы.

Работы провели по программе «Комплексное благоустройство сельских территорий». Также часть средств вложили фермерские хозяйства.

Всего в 2026 году в рамках госпрограммы в Удмуртии приведут в порядок 17 участков дорог общей протяженностью 27,6 км в шести районах. Работы на четырёх объектах уже завершены, сейчас подрядчики занимаются пятью объектами. 

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17:00, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Якшур-Бодьинский район\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт дорог