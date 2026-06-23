Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

На набережной Ижевска на 11 дней ограничат движение транспорта

17:20, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На набережной Ижевска на 11 дней ограничат движение транспорта
17:20, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#фестиваль
Источник фото: администрация Ижевска
70
0

В рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского» на ней ежедневно будут проводить концерты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 11 дней ограничат проезд по Набережной им. Зодчего Дудина. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения будут действовать с 15:00 25 июня по 23:00 5 июля. В эти дни в городе проведут проведут 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). На набережной установят сцену, на которой каждый день будут проходить концерты.

Водителей просят учитывать предстоящие ограничения при планировании маршрутов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:20, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#фестиваль