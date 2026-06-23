Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 11 дней ограничат проезд по Набережной им. Зодчего Дудина. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения будут действовать с 15:00 25 июня по 23:00 5 июля. В эти дни в городе проведут проведут 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). На набережной установят сцену, на которой каждый день будут проходить концерты.

Водителей просят учитывать предстоящие ограничения при планировании маршрутов.