Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вечером 21 июня питбайкер сбил ребёнка на тротуаре. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло около 18:10 на улице Кирова. 26-летний мужчина за рулём электропитбайка сбил 10-летнего мальчика на тротуаре. В результате аварии ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что водитель не имел прав управления мототехникой, в отношении него составлены административные материалы.

Также в Следкоме Удмуртии по факту инцидента организована процессуальная проверка за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (статья 268 УК РФ).

«В настоящее время следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.