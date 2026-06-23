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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В УФСИН по Удмуртии ищут хозяина для четвероногого сотрудника

17:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В УФСИН по Удмуртии ищут хозяина для четвероногого сотрудника
17:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Удмуртия\n#колония\n#собаки\n#дом
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
47
0

Бельгийская овчарка выходит на «пенсию», и псу нужен новый дом.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии ищут хозяина для служебной собаки УФСИН России по региону, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Бельгийская овчарка семь лет добросовестно охраняла исправительную колонию №7 в Завьяловском районе. Но сейчас собака выходит на заслуженный отдых, и ей нужны любящие хозяева.

Пёс очень активный, подвижный, обучен общему курсу дрессировки, любит активные игры и долгие прогулки. Кинологи отмечают, что он чистоплотный и преданный.

Сотрудники колонии надеются найти нового хозяина, у которого есть опыт содержания собак и он сможет уделить время на адаптацию и выстраивание доверительных отношений с новым четверолапым другом. При этом ему необходимо регулярно гулять с питомцем, правильно его кормить, а также подписать договор передачи и согласиться на контроль благополучия питомца.

Если кто-то увидит в себе родственную душу и захочет взять себе, то можно позвонить по телефону +8 (950) 818-30-21. 

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17:50, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Удмуртия\n#колония\n#собаки\n#дом