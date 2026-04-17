Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
В Ижевске прошёл первый финальный день конкурса «Первое открытие»

14:45, 17 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#конкурс\n#Первое открытие\n#наука\n#исследования
Источник фото: ИА «Сусанин»
Жюри выявило победителей среди воспитанников детских садов.

Ижевск. Удмуртия. Финальный этап конкурса научно-исследовательских работ «Первое открытие» (0+) стартовал в Ижевске.

17 апреля в школе №42 свои исследовательские проекты презентовали воспитанники детских садов. До очного этапа в этой возрастной категории было допущено 43 проекта.

Ребята показали настольные игры про Ижевск, и даже слепленного из пластилина Ижика. Рассказали, как работает экскаватор, дали попробовать полезные чипсы и поделились секретом, что чистка зубов обычной щеткой и электрической не различается по результату. Проекты были самые разные, и все выступающие ответственно подошли к своим исследованиям и их презентации.

Помимо работ своих соперников, дети заинтересовались самодельными роботами и приборами от куратора и воспитанников клуба юных инженеров «Тесла» в Ижевске. А затем юные исследователи вместе с местным Альбусом Дамблдором, который обитает в кофейне «Косой переулок», провели опыты с исчезающей зелёнкой, лопающимися шариками и водой.

Несмотря на то, что грамоты получили лишь призёры и победители, подарки достались всем ребятам. А также дети получили незабываемый опыт, который поможет в совершении дальнейших открытий.  

Напомним, что с 20 апреля на нашем сайте стартует открытое голосование среди работ, которые не заняли призовые места. Отдать голос за понравившийся проект может любой желающий.   

