Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии впервые применил серьезные штрафные санкции в рамках контроля за туристической отраслью. За нарушение законодательства владельцу базы отдыха Holiday park (с англ. — парк отдыха), расположенной в Ижевске по Воткинскому шоссе, 89, назначен административный штраф в размере 500 000 рублей.

Как сообщили в министерстве, ранее предпринимателю было выдано официальное предписание с требованием: либо внести данные о гостиничном комплексе в Единый реестр объектов классификации, либо немедленно прекратить оказание услуг.

Несмотря на предоставленный срок, предписание исполнено не было. База отдыха продолжила принимать гостей, не имея на то законных оснований.

В ведомстве напомнили, что оказание гостиничных услуг без включения сведений в Единый реестр является прямым нарушением действующего федерального законодательства и карается вплоть до приостановления деятельности объекта.

«Это первый подобный прецедент в практике министерства. Мы не стремимся к карательным мерам, но закон обязателен для всех участников рынка. Игнорирование требований ведет не только к крупным штрафам, но и ставит под угрозу саму возможность ведения бизнеса», — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга УР.