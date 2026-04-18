На субботнике в сквере Драгунова в Ижевске волонтёры собрали больше 55 мешков пластика и стекла

11:14, 18 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#сквер оружейника Драгунова\n#субботник
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Ижевск. Удмуртия. На субботнике в сквере имени Оружейника Драгунова 200 добровольцев привели в порядок берег реки Драгуновки, сообщает Минприроды Удмуртии

Субботник прошёл 17 апреля. Волонтёры очистили от мусора тропу здоровья и прилегающую лесополосу, попутно сортируя отходы по фракциям.

Итогом дня стали 31 мешок пластика, 26 со стеклом, 8 с металлом и 30 мешков неперерабатываемого мусора. Отдельно волонтёры принесли собранные дома пластиковые крышечки — их отправят на переработку для изготовления новых вещей.

Добавил азарта конкурс необычных находок, которым добровольцы придумывали шутливые истории. Среди «артефактов» оказались приспособление для заточки копья; серьга, прозванная украшением современной Золушки; молодильные яблоки и даже некий «священный репертуар». 

