Ижевск. Удмуртия. На субботнике в сквере имени Оружейника Драгунова 200 добровольцев привели в порядок берег реки Драгуновки, сообщает Минприроды Удмуртии

Субботник прошёл 17 апреля. Волонтёры очистили от мусора тропу здоровья и прилегающую лесополосу, попутно сортируя отходы по фракциям.

Итогом дня стали 31 мешок пластика, 26 со стеклом, 8 с металлом и 30 мешков неперерабатываемого мусора. Отдельно волонтёры принесли собранные дома пластиковые крышечки — их отправят на переработку для изготовления новых вещей.

Добавил азарта конкурс необычных находок, которым добровольцы придумывали шутливые истории. Среди «артефактов» оказались приспособление для заточки копья; серьга, прозванная украшением современной Золушки; молодильные яблоки и даже некий «священный репертуар».