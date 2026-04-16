Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для выполнения работ по ограничению свободного доступа в дома, подлежащие сносу. Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) цена контракта составляет 160 тысяч рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 апреля 2026 года.

Подрядчику предстоит провести заколачивание оконных и дверных проемов, установку защитных ограждений, а также запирающих устройств для предотвращения проникновения в расселенные строения посторонних лиц.

В список попали дома по следующим адресам: улица Завьяловская, 2, улица 1-я Донская, 4, улица Гагарина, 24, улица Базисная, 9 (квартиры №№ 2,3,5,8), улица Гагарина, 90а, улица Дружбы, 27, городок Машиностроителей, 46 (кроме квартиры №3), городок Машиностроителей, 64 (кроме магазина) и улица Свободы, 186.