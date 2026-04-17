Ижевск. Удмуртия. 16 апреля около полудня в Ижевске столкнулись автомобиль и питбайк. ДТП произошло на улице Берша. В результате аварии пострадал мотоциклист, сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил преимущество в движении и столкнулся с питбайком, которым управлял 31-летний мужчина. Мотоциклист двигался по главной дороге. С травмами его доставили в больницу.