Ижевск. Удмуртия. С 1 октября 2026 года в Ижевске вырастет тариф на воду. Ситуацию прокомментировал «Сусанин» главный инженер «Ижводоканала» Владислав Катаев.

Он подчеркнул, что тарифы на ЖКУ в 2026 году изменятся дважды в соответствии с постановлением Правительства РФ. С 1 января во всех регионах тарифы выросли на 1,7%. Это связано с увеличением ставки НДС с 20 до 22%.

«Октябрьское повышение тарифов в регионах будет разным, но предельный рост должен составлять не более 22%. В Удмуртии повышение тарифа связано не только с высоким уровнем инфляции в стране, но и с искусственным занижением тарифов в предыдущие годы, а также с изношенностью инфраструктуры и необходимостью увеличения зарплаты работников этой сферы», — отметил руководитель «Ижводоканала».

Он также напомнил, что две трети используемой воды Ижводоканал набирает из Камы. По 50-километровому водоводу, что напрямую сказывается на себестоимости ресурса.

«К сожалению, в обществе на тему роста тарифов появляется много спекуляций. Есть слухи, что в Ижевске самые высокие цены на водоснабжение и водоотведение. Но это не так», — заверил Владислав Васильевич.

Так, на 1 июля 2025 года кубометр воды в Ижевске стоил 46,82 руб. С начала 2026 года — 47,60 руб. С 1 октября показатель вырастет до 54,74 руб.

Среди 14 столиц регионов ПФО Ижевск занимает четвёртое место по уровню тарифов. Например, в Саранске кубометр стоит почти 55 рублей, с октября повысится до 63 руб. В Перми сейчас — 49,73 руб., а с 1 октября — 58,68 руб.

Схожая ситуация в сфере водоотведения. Ижевск занимает пятую строчку среди столиц ПФО. В Казани кубометр стоит 46,97 руб. В Ижевске — 34,44 руб. С 1 октября в Ижевске подорожает кубометр до 39,90 руб. В Перми будет 52 руб.