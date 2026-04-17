Удмуртия вошла в топ-5 регионов по уровню предлагаемых зарплат курьерам

11:10, 17 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#курьер
#работа
#зарплата
Источник фото: ИИ
В январе она составляла почти 190 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой высокой предлагаемой зарплатой курьерам в январе 2026 года. Об этом пишут РИА Новости.

При этом, как считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, доходы курьеров в России начнут снижаться в скором времени. Это связано с ростом конкуренции внутри сферы доставок.

В целом по России в январе 2026 года средняя предлагаемая зарплата курьерам составляла почти 170 тыс. рублей. При этом наибольшую оплату труда предлагали в Северной Осетии-Алании (190,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии, Московской области и Ямало-Ненецком АО (по 190 тыс. рублей). На пятом месте в списке расположилась Удмуртия. Здесь курьерам предлагали в среднем 189,6 тыс. рублей в месяц.

«Это скоро пройдет. Доставщиков стало так много, конкуренция увеличивается. Я думаю, что их доходы будут снижаться», — добавил Валерий Фадеев.

При этом он отметил, что работа курьеров сложнее, чем может показаться, а высокие зарплаты в профессии могут быть связаны с погодой.

«Помните, какие снегопады были в Москве... В дождь, в снег, в холод на этом велосипедике. Это, в общем, работа довольно тяжелая», — подытожил Фадеев.

