Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой высокой предлагаемой зарплатой курьерам в январе 2026 года. Об этом пишут РИА Новости.

При этом, как считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, доходы курьеров в России начнут снижаться в скором времени. Это связано с ростом конкуренции внутри сферы доставок.

В целом по России в январе 2026 года средняя предлагаемая зарплата курьерам составляла почти 170 тыс. рублей. При этом наибольшую оплату труда предлагали в Северной Осетии-Алании (190,8 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии, Московской области и Ямало-Ненецком АО (по 190 тыс. рублей). На пятом месте в списке расположилась Удмуртия. Здесь курьерам предлагали в среднем 189,6 тыс. рублей в месяц.

«Это скоро пройдет. Доставщиков стало так много, конкуренция увеличивается. Я думаю, что их доходы будут снижаться», — добавил Валерий Фадеев.

При этом он отметил, что работа курьеров сложнее, чем может показаться, а высокие зарплаты в профессии могут быть связаны с погодой.

«Помните, какие снегопады были в Москве... В дождь, в снег, в холод на этом велосипедике. Это, в общем, работа довольно тяжелая», — подытожил Фадеев.