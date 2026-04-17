Очередной пожар

16 апреля пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности в деревне Абдэс-Урдес Малопургинского района. Это уже четвёртый случай природного пожара за последние трое суток.

Против пожаров

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об установлении пожароопасного сезона в городских лесах с 20 апреля.

Задержание

В Ижевске задержали местного жителя, который пропагандировал в интернете деятельность одной из украинских террористических организаций.

Разъяснения

В Министерстве здравоохранения Удмуртии прокомментировали «Сусанину» информацию о якобы готовящихся сокращениях медперсонала в Глазовской межрайонной больнице.

Рост тарифа

С 1 октября 2026 года в Ижевске вырастет тариф на воду. Так, на 1 июля 2025 года кубометр воды в Ижевске стоил 46,82 руб. С начала 2026 года — 47,60 руб. С 1 октября показатель вырастет до 54,74 руб.

Обрушение берега

В деревне Чутзялуд произошло частичное обрушение крутого берега реки Вала по улице Валинская. Причиной стали высокий подъём воды во время весеннего половодья и образовавшиеся ледовые заторы.

Наезд электросамоката

В Ижевске возбудили уголовное дело по факту травмирования двух пешеходов в результате наезда электросамоката. Авария произошла накануне на улице Дзержинского.