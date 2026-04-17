Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска рассказали, сколько подземных пожарных гидрантов находятся на улицах города. О нюансах работы рассказал «Сусанину» главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев.

Он отметил, что общая протяжённость водопровода в городе составляет около 2 000 км, по канализации — около 1 500 км. Также Ижводоканал отвечает за надёжное пожаротушение по сетям водоснабжения, поэтому городские пожарные гидранты находятся на особом контроле.

«Мы с коллегами приняли решение на все новые сети принимаем только гидранты, которые прошли проверку временем. Стоимость каждого гидранта — от 100 000 до 150 000 рублей. На балансе предприятия — 3 400 таких гидрантов. Можно прикинуть, во сколько обходится эта статья расходов», — отметил руководитель компании.

Отвечая на вопросы журналистов, используются ли отечественные гидранты, он признал, что существует парадокс.

«Всё оборудование, которое находится в эксплуатации, размещается на площадке Минпромторга. Всё лицензировано и сертифицировано. И на сегодняшний день там находятся гидранты «Хавле» (Hawle), это Германия. Мы применяем разные гидранты: и турецкие, и польские. Но в любом случае надёжность — это главное. Этот «Хавле» подобен «Мерседесу», он стоит своих денег», — заверил Владислав Катаев.

