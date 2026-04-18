Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл второй финальный день конкурса научно-исследовательских работ «Первое открытие» (0+).

18 апреля в школе №42 ученики начальных школ защитили 73 проекта. Кто-то из ребят готовился к этому еще с 2025 года и вырастил урожай кукурузы, другие делали работу уже в этом году, но все ребята старались и были увлечены своей идеей. Они изобретали свои настольные игры и делали игровые автоматы, готовили масло, изучали принцип работы атомной подводной лодки и создавали свои мини-проекторы и театры теней.

«Дети такие заряженные, они все рассказывают на эмоциях, видно, что они этим живут. У них как раз сейчас появляются задатки, когда дети не боятся рассказывать, не боятся показать свои эмоции, где-то посмеяться и пошутить, и это всё им пригодится в жизни. И это было самое ценное — видеть эмоции ребят, как они живут своим проектом», — поделилась активный лидер международного сообщества «ПРО Женщин» Марина Забела.

В этом году членов сообщества «ПРО Женщин» пригласили в жюри конкурса, чтобы проекты детей оценивали не только эксперты, но и женщины, являющиеся мамами. И Марина Забела призналась, что выбирать победителей было очень нелегко, ведь все работы участников прекрасны по-своему.

А теперь, когда призёры и победители уже получили свои награды, с 20 апреля на сайте «Сусанин» запустят открытое голосование среди проектов, не занявших призовые места. Отдать голос за любую понравившуюся работу сможет любой желающий.