Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках акции памяти «Поиск солдата» (18+) жителям помогут найти информацию об их родственниках-фронтовиках Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция проходит до 15 мая. Сотрудники Национальной библиотеки Удмуртии помогут гражданам установить судьбу их предков, уточнить факты биографии, найти место захоронения, а также разместить информацию на сайте «Дорога памяти» и в «Книге Памяти Удмуртии».

Отмечается, что в прошлом году в рамках акции было открыто 106 площадок по всей республике. От жителей поступило 1350 запросов, из которых удалось удовлетворить 1212.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (3412) 65-22-71, доб. 133.

