Жителям Ижевска помогут в поиске сведений об их родственниках-участниках Великой Отечественной войны

09:45, 17 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная война\n#ветераны\n#поиск родственников\n#национальный музей УР\n#память
Источник фото: goskatalog.ru
В прошлом году удалось найти информацию по 1212 заявкам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках акции памяти «Поиск солдата» (18+) жителям помогут найти информацию об их родственниках-фронтовиках Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция проходит до 15 мая. Сотрудники Национальной библиотеки Удмуртии помогут гражданам установить судьбу их предков, уточнить факты биографии, найти место захоронения, а также разместить информацию на сайте «Дорога памяти» и в «Книге Памяти Удмуртии».

Отмечается, что в прошлом году в рамках акции было открыто 106 площадок по всей республике. От жителей поступило 1350 запросов, из которых удалось удовлетворить 1212.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (3412) 65-22-71, доб. 133.

Напомним, ранее «Сусанин» рассказывал, как самостоятельно найти информацию о своих предках-ветеранах.

