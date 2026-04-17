Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту травмирования двух пешеходов в результате наезда электросамоката. Дело расследуется по статье 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»), сообщили в Следкоме Удмуртии.

Напомним, 14-летняя девушка двигалась на кикшеринговом электросамокате по тротуару улицы Дзержинского. Не справившись с управлением, она наехала на двух пожилых женщин. Обе пострадавшие получили травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе законность управления электросамокатом несовершеннолетней.