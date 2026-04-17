Ижевск. Удмуртия. О модернизация коммунальной инфраструктуры рассказали жителям Ижевска. Как сообщил «Сусанину» главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев, в 2026 году работы продолжатся в рамках инвестиционной программы.

В этом году Ижводоканал направит 600 млн рублей собственных средств и ещё 600 млн руб. привлечённых казначейских инвестиционных кредитов. Один из основных объектов — дюкерные линии водовода «Кама – Ижевск», которые за 52 км обеспечивают водоснабжение столицы Удмуртии водой из Чайковского водохранилища.

«Дюкерные линии — это переход через реку Сива водовода «Кама – Ижевск», это гриф «совершенно секретно». Там четыре линии диаметром по 1 000 мм. Длина перехода — 3 км. Вот из четырёх переходов мы делаем два — те, на которых уже были повреждения. Работы там начаты, окончание по плану — декабрь 2027 года.

Почему это важно. Второй источник — Ижевский пруд — в летом не соответствует требованиям качества воды. Поэтому уже два года с июня по октябрь весь Ижевск снабжается только камской водой. Раньше это было невозможно. Надеюсь, в 2026 году сможем третий год подряд обеспечивать такую работу», — рассказал Владислав Катаев.

Также в планах — модернизация двух главных канализационных насосных станций (ГКНС). Одна находится в районе ул. Магистральной, другая — пос. Октябрьский. Эти две станции собирают весь сток с Ижевска и части Завьяловского района и передают на очистку сточных вод по Сарапульскому тракту.

Также 1,5 млрд рублей закладывают на капремонт и модернизацию инженерных сетей.

Напомним, в 2026 году будет завершена реконструкция главного канализационного коллектора по ул. Милиционной и реконструкция напорной канализации РКНС-12А.

Ещё один объект модернизации — ул. 10 лет Октября — два важнейших водопровода на 400 и 600 мм диаметром. Они дают воду в центральную часть города, давая возможность перевести Ижевск на камскую воду.

Большие ремонты проводятся по улицам Карла Либкнехта и Пушкинской, там диаметр в 600 мм.

Следом планируется поочерёдная модернизация коммуникаций на Пушкинской, Максима Горького и Карла Маркса.