Ижевск. Удмуртия. В Генеральном плане Ижевска выделили место под строительство второго корпуса школы №91 в Первомайском районе. Постановление об изменениях опубликованы на портале правительства Удмуртии.

Дополнительное здание школы, рассчитанное на 825 мест, вошло в перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ижевск» на 2019 – 2035 годы.

Напомним, в конце лета 2024 года сообщалось, что второй корпус школы №91 в Ижевске может появиться в 2028 году.