Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились, какие профессии они считают самыми скучными. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «SuperJob» (СуперДжоб) со ссылкой на проведённый опрос.

Самой скучной профессий посчитали работу охранника. Такой ответ дали 12% опрошенных ижевчан. На втором месте профессия бухгалтера (10%), на третьем — продавца (9%).

В список скучных профессий также вошли библиотекарь (8%), архивариус, вахтер, сторож (по 5%). 3% ижевчан считают, что скучной может быть нелюбимая работа. При этом 11% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.