С начала года Удмуртия отправила в другие регионы РФ более 28 тысяч кубометров лесоматериалов хвои

С начала года Удмуртия отправила в другие регионы РФ более 28 тысяч кубометров лесоматериалов хвои
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#древесина\n#удмуртский экспорт
Источник фото: пресс-служба Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
Все партии прошли лабораторные исследования.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с начала 2026 года было отправлено в другие регионы 28,80 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукция отправлялась в Ярославскую, Челябинскую, Тульскую, Ростовскую, Астраханскую и Вологодскую области, Чеченскую и Кабардино-Балкарскую Республики, Краснодарский край и другие регионы.

Так, 13 апреля Управлением была проконтролирована отправка 160 кубометров пиломатериалов хвойных пород в Татарстан. Отобранные для досмотра образцы прошли лабораторное исследование. Карантинные и вредные организмы не выявлены.

