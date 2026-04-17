Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска заподозрили в том, что муниципалитет предоставлял торговые точки под видом временных ярмарок на постоянной основе без проведения аукциона.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии, поводом для разбирательства стала жалоба гражданина. УФАС установила, что на территории городских ярмарок фактически размещены нестационарные торговые точки. При этом места выделялись предпринимателям на постоянной основе, а это противоречит временному характеру ярмарочной деятельности — тематической, сезонной или разовой.

«Антимонопольная служба пришла к выводу о необходимости заключения договоров на пользование ярмарочными пространствами», — говорится в сообщении.

Администрация города с этим не согласилась и обратилась в суд, чтобы предупреждение признали недействительным. Муниципалитет обратил внимание, что в границах территории проведения ярмарок можно устанавливать нестационарные торговые объекты.

Суд установил, что ярмарочное пространство предоставлено для торговли сразу на несколько лет. По закону, для ведения регулярной уличной торговли необходимо проводить аукцион на право заключения договора.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для отказа в признании предупреждения недействительным в данной части», — отметили в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано