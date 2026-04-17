Хирурги 1 РКБ удалили пациентке опухоль во рту размером с куриное яйцо

12:26, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#1 РКБ
Источник фото: ИА «Сусанин»
30
0

Опухоль развивалась несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. Челюстно-лицевые хирурги Первой республиканской клинической больницы Удмуртии провели операцию по удалению новообразования в ротовой полости размером 5×5×7 сантиметров. Опухоль росла у женщины несколько лет, но к врачам она обратилась, лишь когда онемела губа, а образование стало заметно снаружи. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Перед вмешательством медикам пришлось стабилизировать состояние пациентки из-за сопутствующей анемии. Операцию выполнила хирург Татьяна Вычужанина. Она удалила поражённые зубы, саму опухоль и провела пластику тканей, восстановив форму лица.

Сейчас пациентка проходит восстановление в стационаре. Удалённый материал направлен на гистологию.

30
0
