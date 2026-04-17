Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который пропагандировал в интернете деятельность одной из украинских террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. За совершение указанного преступления фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.