Ижевск. Удмуртия. В 2026 году на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Удмуртия выделила почти миллиард рублей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли УР Виктор Лашкарёв.

О том, что регион получит порядка миллиарда рублей на оснащение центра, стало известно в 2025 году.

С 9 по 23 апреля 2026 года Минпромторг Удмуртии провёл отбор управляющих компаний для предоставления субсидии из бюджета региона на финансовое обеспечение затрат на оснащение научно-производственного центра БПЛА. Сумма субсидии составила 976,2 млн рублей.

На конкурс поступила лишь одна заявка. В итоге победителем отбора и получателем субсидии стало АО «Управляющая компания Промпарк».

Напомним, что научно-производственный центр БПЛА создают в здании бывшей столовой ИжГТУ «Юность». Объект решили назвать «Инмар», что с удмуртского переводится как «Бог». В марте 2025 года научно-производственный центр аккредитовали.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), «Управляющая компания Промпарк» основана 26 декабря 2017 года в Ижевске. Гендиректором является Михаил Шаклеин.