Ижевск. Удмуртия. В субботы, 18 и 25 апреля, в Ижевске сотрудники муниципалитета, депутаты, общественники, волонтёры, активные горожане выйдут на уборку муниципальных территорий, парков и скверов. Как сообщает пресс-служба администрации города, в столице Удмуртии продолжается большая уборка территории после зимы.

18 апреля массовые субботники пройдут во всех районах города, присоединиться к ним могут все желающие.

В Индустриальном районе в 11:00 начнётся уборка ул. 10 лет Октября, ориентир – дом №67. На субботник выйдут общественные организации и волонтёры.

В Первомайском районе праздник труда начнётся с 11:00 в лесополосе на ул. Ильфата Закирова, также жители района приведут в порядок пешеходную зону вдоль пруда на ул. Ракетной.

В Октябрьском районе большая уборка пройдёт на территории будущего сквера на ул. Майской. Всех желающих присоединиться ждут в 09:00.

В Устиновском районе с 10:00 субботники начнутся сразу на двух площадках — в сквере Желаний и аллее Героя у родника Героя напротив школы №71.

В Ленинском районе жители совместно с районной администрацией приведут в порядок сквер «Кирпичики» на улице Кирпичной. Начало субботника в 10:00.

Неравнодушные горожане, желающие организовать уборку муниципальных территорий, могут обратиться в свою районную администрацию, которая поможет с инвентарём и организует вывоз мусора.

Напомним, субботники в Ижевске планировали начать 11 апреля, но погода внесла свои коррективы. Также 16 апреля в городе начали мыть улицы перед майскими праздниками.

