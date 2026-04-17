В ижевских лесах с 20 апреля запретят разводить костры

#Ижевск #Удмуртия #пожароопасный сезон #костры
В городе установится пожароопасный сезон. 

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об установлении пожароопасного сезона в городских лесах. Документ опубликован на сайте администрации города.

Пожароопасный сезон устанавливается с 20 апреля, так как снег в лесах сходит и наступает стабильно тёплая погода. С этой же даты вводится полный запрет на разведение костров в лесах, расположенных в границах Ижевска. Ограничение будет действовать до официального окончания пожароопасного сезона.

Напомним, в лесах Удмуртии пожароопасный сезон действует с 17 апреля.

