Читательница «Сусанина» Мария К. спрашивает, сколько будет стоить свадьба в этом году, и как можно сэкономить. На эти вопросы помогла ответить свадебный организатор в Ижевске Екатерина Балыгина.

Нет предела бюджету

«Когда встаёт вопрос стоимости, прежде всего, нужно понимать, что в свадьбах нет «потолка». Свадьба, на которой не экономят, стоит несколько миллионов, и предела нет», — объясняет Екатерина Балыгина.

Основные статьи расходов включают аренду площадки, меню, работу приглашённых специалистов — фотографа, видеографа, ведущего, декоратора, музыкального коллектива. Не стоит забывать и о техническом оснащении, развлекательных зонах и спецэффектах.

Самые дорогие позиции — это декор и живой звук. Если приглашают кавер-группу или звезду, бюджет сразу вырастает в разы, поясняет эксперт.

В эту сумму не входят наряды жениха и невесты, кольца и гонорар свадебного агентства — его считают отдельной строкой.

Если говорить о более приземлённых цифрах, то минимальный бюджет на качественную свадьбу до 60 человек в этом сезоне Балыгина оценивает в 800 тыс. рублей при условии загородной площадки.

Цены формируются уже с осени предыдущего года, и самые выгодные даты бронируют задолго до торжества.

Камерная свадьба

«Камерная свадьба — небольшая свадьба до 30-35 гостей. Такие свадьбы бывают каждый год, — объясняет Екатерина Балыгина. — Самая небольшая наша свадьба была на 10 гостей. Такие свадьбы бывают очень красивые и уютные».

В Ижевске именно на такой формат рассчитаны беседки на природе и небольшие банкетные залы.

Главное отличие отличие камерной свадьбы от пышной не только в количестве приглашённых, но и в площадке. Для компании в 50+ гостей требуется совсем другое помещение. При этом бюджет может быть одинаковым.

«Бывает, что свадьба до 30 гостей, но бюджет готовы выделить как за большую. Опять же всё индивидуально. Зависит от пожеланий и возможностей», — говорит свадебный организатор.

Чтобы скромное торжество стихийно не превратилось в многолюдный банкет, Балыгина советует сразу обсудить формат, количество гостей и стараться придерживаться плана. Часто список расширяется из-за инициативы родителей, которые приглашают незнакомых молодожёнам людей.

Организатор подчёркивает, что здесь не нужно гнуть только свою линию или соглашаться на то, что вам не по душе. Необходимо уступать друг другу, искать компромиссы.

«Подготовка — это важный этап, благодаря которому пары учатся договариваться друг с другом, уступать, поддерживать, это про «становиться ближе», а не искать виноватых и страдать», — объяснила эксперт.

Сезонные качели цен

Самые дорогие даты — летние пятницы и субботы. Их мало, а желающих много. Дешевле всего играть свадьбу зимой: аренда площадки в этот период заметно ниже. Правда, выездную церемонию на улице в морозы не провести.

Свадебный организатор дала советы, на чём экономить стыдно, а на чём — разумно. Эксперт рекомендует урезать не качество услуг, а их количество. По её словам, лучше взять меньше позиций, но высокого уровня, чем набрать малобюджетных и испортить впечатление.

«При ограниченном бюджете свадьбы расставляйте приоритеты. Например, можно сделать упор на визуальную картинку — декор, а кто-то выберет наполнение банкета в виде кавер-группы», — объясняет Балыгина.

Ключевое правило: площадка не должна занимать более 40% бюджета свадьбы. Её необходимо выбирать по соотношению вместимости гостей и бюджету.

В нашей рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.