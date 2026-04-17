Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый продал жителю Ижевска 112 патронов калибра 7,62х25 мм для нарезного огнестрельного оружия. Патроны изготовлены самодельным способом.

Отмечается, что фигурант не преследовал целей, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт боеприпасов (статья 222 УК РФ).

За данное преступление фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.