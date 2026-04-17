Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Удмуртии пресекли незаконный оборот боеприпасов

15:04, 17 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#задержание\n#боеприпасы\n#незаконный оборот
Источник фото: ИИ
Были проданы 112 патронов калибра 7,62х25 мм, изготовленных кустарным способом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый продал жителю Ижевска 112 патронов калибра 7,62х25 мм для нарезного огнестрельного оружия. Патроны изготовлены самодельным способом.

Отмечается, что фигурант не преследовал целей, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт боеприпасов (статья 222 УК РФ). 

За данное преступление фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

