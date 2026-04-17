Ижевск. Удмуртия. На метеостанциях Удмуртии перестали фиксироваться данные о высоте снега. Об этом рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова в своём ТГ-канале.
Это значит, что на территории метеостанций весь снег растаял. При этом снежный покров ещё может оставаться в лесах и полях.
Напомним, в ближайшее время в Удмуртии вновь может выпасть снег.
Однако, как отмечает синоптик, этот снег уже можно считать временным явлением для большинства населённых пунктов.
