Ижевск. Удмуртия. На метеостанциях Удмуртии перестали фиксироваться данные о высоте снега. Об этом рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова в своём ТГ-канале.

Это значит, что на территории метеостанций весь снег растаял. При этом снежный покров ещё может оставаться в лесах и полях.

Напомним, в ближайшее время в Удмуртии вновь может выпасть снег.

Однако, как отмечает синоптик, этот снег уже можно считать временным явлением для большинства населённых пунктов.