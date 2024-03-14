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Пять ижевчан осудили за организацию подпольного казино

13:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пять ижевчан осудили за организацию подпольного казино
13:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#казино\n#Ижевск\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
115
0

Суд назначил им условное наказание.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска назначил наказание пяти местным жителям за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что двое обвиняемых проводили в одном из нежилых помещений Октябрьского района азартные игры.

Позже в преступную группировку вступили ещё трое участников, которые заняли должность кассиров-администраторов. Обязательным условием для обеспечения конспирации подпольных игр была передача денег кассирам с последующим обменом на электронные единицы, используемые в азартных играх.

За время работы заведения лидер группы распределял заработанные деньги, полученные от проигрышей гостей казино.

Суд назначил злоумышленникам условное наказание, дополнительно оштрафовав каждого на 100 тыс. рублей.

13:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#казино\n#Ижевск\n#штрафы