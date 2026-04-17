Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

14-летняя девушка на самокате сбила двух пешеходов в Ижевске

16:04, 17 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#пострадавшие\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#несовершеннолетние
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Пожилые женщины получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 апреля произошло ДТП с участием подростка на арендованном самокате. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошёл около 16:40 у остановки «Трамвайное кольцо» на улице Дзержинского. 14-летняя девушка двигалась по тротуару на кикшеринговом электросамокате. Не справившись с управлением, она наехала на двух пешеходов — женщин 79 и 63 лет.

В результате ДТП пешеходы получили травмы. В Госавтоинспекции напоминают, что на тротуаре пешеход имеет приоритет. Кроме этого, детям до 16 лет в Ижевске запрещёно управлять электросамокатами.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

