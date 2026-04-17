Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 апреля произошло ДТП с участием подростка на арендованном самокате. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошёл около 16:40 у остановки «Трамвайное кольцо» на улице Дзержинского. 14-летняя девушка двигалась по тротуару на кикшеринговом электросамокате. Не справившись с управлением, она наехала на двух пешеходов — женщин 79 и 63 лет.

В результате ДТП пешеходы получили травмы. В Госавтоинспекции напоминают, что на тротуаре пешеход имеет приоритет. Кроме этого, детям до 16 лет в Ижевске запрещёно управлять электросамокатами.