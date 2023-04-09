В Большеречье умерла медведица Забава, приехавшая из зоопарка Удмуртии

Большеречье. Омская область. В зоопарке посёлка Большеречье Омской области умерла белая медведица Забава, которая переехала туда из Ижевска. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что у неё был один из лучших вольеров, обустроенный всем необходимым. Но утром 7 апреля зоотехники не обнаружили в нём медведицу. Её тело нашли в бассейне. Животное нырнуло в него, но вынырнуть уже не смогло.

Как сообщила пресс-служба областного Минкульта, вскрытие показало, что у Забавы произошло кровоизлияние в мозг. Экспертизу проводили два независимых патологоанатома из Омска, а по видеосвязи процедуру курировал специалист из Московского зоопарка.

«У Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне. То, что медведь утонул — не единичный случай, так бывает и в природе, и в зоопарках. Никто не застрахован от инсульта. Кроме того, процедура вскрытия показала, что органы медведицы находились в идеальном состоянии, что говорит о правильно содержании животного», — говорится в сообщении Минкульта Омской области.

Напомним, в декабре 2022 года Забаве исполнилось 9 лет. Она родилась в зоопарке Санкт-Петербурга, последний ребёнок медведей Услада и Меньшиков. Через год её перевезли в Ижевск. В 2020 году её перевели в Большереченский зоопарк, где она стала всеобщей любимицей.

«Сложно подобрать слова... Сложно осознать, что очередным утром мы не увидим её хитрую мордочку. Наша жемчужина. Была и останется ею навсегда. Как она любила играть с мячами... Как обожала бегать вдоль вольера... Как мастерски находила спрятанные угощения... А какая невероятно умная была наша снежная леди...», — поделились горем в соцсетях сотрудники зоопарка в Большеречье.

Напомним, в сентябре 2022 года в зоопарке Удмуртии скончалась моржиха Несейка. О её смерти стало известно лишь через полгода.