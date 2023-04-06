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В результате обвала грунта в Алнашах погиб рабочий

11:27, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В результате обвала грунта в Алнашах погиб рабочий
11:27, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
151
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Мужчина устранял утечку на водопроводе.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашах на участке ремонта водопровода погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла 4 апреля 2023 года возле одного из жилых домов. Рабочий находился в вырытой яме, где устранял утечку водопровода. Во время ремонта обвалился грунт, засыпав мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи допросили начальника муниципального предприятия и его сотрудников, находившихся рядом в момент обвала земли. Принимаются меры к выяснению всех обстоятельств трагедии.

 

11:27, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#уголовное дело