Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

Два груженых вагона сошли с рельс вблизи станции Кез в Удмуртии

10:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Два груженых вагона сошли с рельс вблизи станции Кез в Удмуртии
10:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
129
0
#Кез\n#Удмуртия\n#Пермь\n#поезда\n#железная дорога
Фото: Уральская транспортная прокуратура
129
0

На место выехал восстановительный поезд.

Кез. Удмуртия. Вблизи железнодорожной станции Кез в Удмуртии 29 марта сошли с рельс два груженных пиломатериалами вагона и одна тележка тепловоза ТМ 18. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сход произошел при выполнении маневровых работ. Локомотив и вагоны не опрокинулись. На место выехал восстановительный поезд станции Верещагино.

Пермская транспортная прокуратура занялась выяснением причин инцидента. Также сотрудники проверят исполнение законодательства в части содержания ж/д путей.

10:45, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
129
0
#Кез\n#Удмуртия\n#Пермь\n#поезда\n#железная дорога