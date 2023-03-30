Два груженых вагона сошли с рельс вблизи станции Кез в Удмуртии

Кез. Удмуртия. Вблизи железнодорожной станции Кез в Удмуртии 29 марта сошли с рельс два груженных пиломатериалами вагона и одна тележка тепловоза ТМ 18. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сход произошел при выполнении маневровых работ. Локомотив и вагоны не опрокинулись. На место выехал восстановительный поезд станции Верещагино.

Пермская транспортная прокуратура занялась выяснением причин инцидента. Также сотрудники проверят исполнение законодательства в части содержания ж/д путей.