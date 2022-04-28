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Садовое товарищество в Удмуртии обесточили из-за разлива Пызепа

16:55, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
Садовое товарищество в Удмуртии обесточили из-за разлива Пызепа
16:55, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
518
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#Глазов\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: пресс-служба администрации Глазовского района
518
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Восстановить подачу электроэнергии в СНТ «Заречье» планируют после спада воды.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии СНТ «Заречье» временно осталось без электроэнергии. Как сообщила пресс-служба районной администрации, причиной тому стал разлив Пызепа.

«Опора линии электропередач повредилась из-за разлившейся реки Пызеп. После обнаружения аварии организацией, которая обслуживает данные сети, было принято решение об отключении электроэнергии в самом обществе», — говорится в сообщении.

В администрации Глазовского района отметили, что пошли на такой шаг, чтобы не пострадали другие населённые пункты, оставшись без электроэнергии. В самом СНТ зарегистрированных по месту жительства жителей нет.

«Как только спадёт уровень подтопления, авария будет устранена. Планируемый срок – семь дней», — заверили в администрации района.

Напомним, ранее в Кезу из-за разлива реки Лып пришлось эвакуировать поселян. Также из-за дождей прорвало прудовую дамбу в Кезском районе.

16:55, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
518
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#паводок