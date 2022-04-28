В Кезу эвакуировали жителей подтопленного дома

Кез. Удмуртия. В посёлке Кез подтопило дома и приусадебные участки на улицах Лыпская и Ключевая. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Иван Богданов.

«Проведена эвакуация жителей одного дома. В дальнейшем, по необходимости, эвакуация будет продолжена», — написал чиновник.

Для людей организована доставка продуктов. На месте круглосуточно дежурят спасатели. По словам Богданова, вода продолжает прибывать. Действует режим повышенной готовности. На борьбу с паводком мобилизованы все службы.

Напомним, что в Кезском районе грозовой ливень повредил дамбу пруда на территории бывшего Большеолыпского сельского поселения.