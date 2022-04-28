В Кезском районе ливень повредил дамбу на сельском пруду

Кез. Удмуртия. В Кезском районе грозовой ливень повредил дамбу на одном из сельских прудов. Не выдержала водопропускная труба на водоеме, расположенном на территории бывшего Большеолыпского сельского поселения. Об этом сообщается на официальной странице администрации района в сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 26 апреля. Дорога на деревню Кузямувыр оказалась размытой. Как заверяет администрация района, до населенных пунктов пока можно добраться в объезд. После того, как уровень воды в пруду спадет начнутся работы по восстановлению трубы и дорожного полотна.

Критической отметки достиг уровень воды и в пруду в деревне Коршуново, неподалеку от села Люк в Балезинском районе, сообщает в социальной сети администрация муниципалитета.

Проводятся работы по недопущению перелива воды через дамбу. По решению районной комиссии по чрезвычайным ситуациям задействовано 2 самосвала, экскаватор, привлечены 6 специалистов.