Подрядчика, сорвавшего сроки строительства 2 школ в Удмуртии, уличили в картельном сговоре

Ограничение конкуренции выявили на торгах в Удмуртии и Калининграде.

Ижевск. Удмуртии. Компанию, сорвавшую сроки строительства школ в Ижевске и Кезу, уличили в картельном сговоре. Как сообщает пресс-служба ФАС России, ООО «АрТель» заключило антиконкурентное соглашение с ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК» из Светлогорска.

Это позволило поддерживать цены на торгах по строительству общеобразовательной школы в Удмуртии и областного онкологического центра в Калининградской области.

Напомним, что ранее в Удмуртии расторгли контракт с ООО «АрТель» на строительство школ в Кезу и на улице Берша в Ижевске. Застройщик допустил серьезное отставание от графика.