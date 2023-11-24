На двух участках региональных дорог Удмуртии установили освещение

Ижевск. Удмуртия. Наружное освещение появилось на двух участках региональных автодорог в Кезском и Малопургинском районах Удмуртии. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Общая протяжённость линий освещения составила 3,06 км. Новые световые опоры появились на региональных автодорогах «Миндерево – Малая Пурга» (2 км) в Малопургинском районе и «Бурино – Чепца – Полом – Кез» (1,06 км) в Балезинском районе.

В комплекс работ по строительству наружного освещения вошли монтаж опор, кронштейнов, светильников и проводов, а также пусконаладочные работы. Установка наружного освещения выполнена по контрактам «жизненного» цикла, обязующим подрядчика после работ несколько лет содержать объект.

«Мы не первый год работаем по контрактам жизненного цикла. По нашему опыту уже можно сказать, что они себя целиком и полностью оправдывают. То есть в итоге мы получаем качественное выполнение работ, которые сразу продуманы с точки зрения эксплуатации объекта. То есть подрядчик сам выполняет проект и монтаж объекта и после содержит его в должном состоянии в течение всего гарантийного срока. Такая работа выгодна как нам, так и самим подрядным организациям. В данном случае подрядчик будет содержать новые объекты три предстоящих года», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Для нацпроекта БКД все участки установки объектов освещения выбираются на основании данных от Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Учитываются места концентрации ДТП и уровень загруженности трасс, а также рекомендации ведомства по снижению аварийности на этих участках.

Отметим, что в 2024 году устройство освещения региональных трасс планируют продолжать. В планах установить наружное освещение общей протяжённостью более 4 км ещё на двух дорогах: «Якшур-Бодья – Красногорское» и «Сарапул – Каракулино».

Подробнее о ходе работ, новостях и объектах ремонта по нацпроекту БКД — в официальной группе «Дороги Удмуртской Республики».