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Карантин по заразному узелковому дерматиту сняли в Кезском районе

17:45, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Карантин по заразному узелковому дерматиту сняли в Кезском районе
17:45, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Кез\n#Удмуртия\n#карантин\n#скот\n#вакцинация
Фото: elements.envato.com (EwaStudio)
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Специалисты оздоровили все неблагополучные пункты региона.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе перестал действовать карантин по заразному узелковому дерматиту среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Ограничительные мероприятия отменили, так как были выполнены все противоэпизоотические действия, направленные на локализацию и ликвидацию заболевания. 

По данным на 5 декабря, в Удмуртии все неблагополучные пункты по заразному узелковому дерматиту оздоровлены. В результате карантин везде отменен. 

Несмотря на это, в регионе продолжается масштабная вакцинации крупного и мелкого рогатого скота. Второй этап уже подходит к концу. 

Напомним, что в октябре ветеринары Удмуртии уничтожили источники и факторы заражения крупного рогатого скота узелковым дерматитом в Юкаменском районе. 

17:45, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Кез\n#Удмуртия\n#карантин\n#скот\n#вакцинация