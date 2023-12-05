Карантин по заразному узелковому дерматиту сняли в Кезском районе

Кез. Удмуртия. В Кезском районе перестал действовать карантин по заразному узелковому дерматиту среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Ограничительные мероприятия отменили, так как были выполнены все противоэпизоотические действия, направленные на локализацию и ликвидацию заболевания.

По данным на 5 декабря, в Удмуртии все неблагополучные пункты по заразному узелковому дерматиту оздоровлены. В результате карантин везде отменен.

Несмотря на это, в регионе продолжается масштабная вакцинации крупного и мелкого рогатого скота. Второй этап уже подходит к концу.

Напомним, что в октябре ветеринары Удмуртии уничтожили источники и факторы заражения крупного рогатого скота узелковым дерматитом в Юкаменском районе.