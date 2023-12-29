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После проверки прокуратуры в Кезском районе оборудовали остановку для школьного автобуса

12:23, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
После проверки прокуратуры в Кезском районе оборудовали остановку для школьного автобуса
12:23, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#общественный транспорт\n#остановка\n#Кез\n#школьники
Фото: ИА «Сусанин»
36
0

На остановке отсутствовали посадочная площадка, скамья, урна.

Кез. Удмуртия. В деревне Чекшур Кезского района оборудовали остановку для школьного автобуса после проверки прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

В ходе проверки установили, что на остановке отсутствует остановочная и посадочная площадки, урна для мусора, скамья, автопавильон и дорожный знак остановки.

В целях защиты прав школьников суд обязал устранить все выявленные нарушения.

На данный момент судебные требования удовлетворены в полном объёме.

12:23, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#общественный транспорт\n#остановка\n#Кез\n#школьники