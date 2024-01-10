Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки в Кезском районе о насилии со стороны ОПГ

Ижевск. Удмуртия. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе проверки в посёлке Кез. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт об информации о бесчинствах ОПГ.

Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту халатности должностных лиц в одном из поселков Удмуртской Республики

Напомним, ещё летом в соцсетях сообщалось, что в посёлке Кез лица кавказской национальности нарушают общественный порядок в заведениях обслуживания населения, имеются факты побоев местных жителей. Однако органы местной власти бездействуют. Генерал юстиции, узнав об этом, потребовал проверить информацию по факту халатности должностных лиц.

Отмечается, что доследственную проверку проводят по статье 293 УК России «Халатность». В ходе этой проверки будут исследованы все юридически значимые обстоятельства, по результатам проверки им будет дана правовая оценка.