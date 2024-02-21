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В Кезском районе состоялось прощание с двумя погибшими в ходе СВО местными жителями

12:45, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Кезском районе состоялось прощание с двумя погибшими в ходе СВО местными жителями
12:45, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#СВО\n#прощание\n#Кез
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
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Сергей Главатских и Владислав Ворончихин представлены к ордену Мужества посмертно.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе состоялось прощание с двумя погибшими в ходе спецоперации местными жителями. Об этом сообщил глава района Иван Богданов на своей странице «ВКонтакте».

Похороны сержанта Сергея Главатских и рядового Владислава Ворончихина прошли со всеми воинскими почестями. Оба бойца представлены к ордену Мужества посмертно.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким бойцов. Помощь семье оказывается в полном объёме.

«Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким воинов-Героев. Кезский район скорбит вместе с вами, разделяет вашу горечь и боль утраты, прощаясь с настоящими защитниками Отечества», — высказался Иван Богданов.

12:45, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
8
0
#СВО\n#прощание\n#Кез