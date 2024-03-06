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Насильника-рецидивиста осудили в Удмуртии

11:48, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Насильника-рецидивиста осудили в Удмуртии
11:48, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
121
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#Кез\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#несовершеннолетние
Фото: ИА «Сусанин»
121
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Преступник надругался над спящей несовершеннолетней.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии местный житель, изнасиловавший несовершеннолетнюю, получил наказание. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Суд установил, что 22-летний ранее судимый житель в июне 2022 года совершил действия сексуального характера со спящей несовершеннолетней с последующим половым сношением. Своими действиями он причинил потерпевшей психические и нравственные страдания.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

С учётом совокупности смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений) суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет 4 месяца с ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

11:48, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
121
0
#Кез\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#несовершеннолетние