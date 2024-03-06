Насильника-рецидивиста осудили в Удмуртии

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии местный житель, изнасиловавший несовершеннолетнюю, получил наказание. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Суд установил, что 22-летний ранее судимый житель в июне 2022 года совершил действия сексуального характера со спящей несовершеннолетней с последующим половым сношением. Своими действиями он причинил потерпевшей психические и нравственные страдания.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

С учётом совокупности смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений) суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет 4 месяца с ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.