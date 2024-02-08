Воспитанников Зуринской и Озоно-Чепецкой школ-интернатов полностью обеспечили обувью

Игра. Удмуртия. Детей из двух школ-интернатов Игринского и Кезского районов обеспечили обувью. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Ребятам дарят обувь депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин и руководитель обувной фабрики «Дарина» Иван Алалыкин. За два года они поставили в Игринский район более 5 тыс. пар зимней и летней обуви. Подарки достались детям с ОВЗ, сиротам, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения родителей, а также сыновьям и дочерям участников спецоперации.

Таким образом получилось полностью обеспечить обувью воспитанников Зуринской школы-интерната Игринского района и Озоно-Чепецкой школы-интерната Кезского района. В этих учебных заведениях занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением развития и интеллектуальными нарушениями.