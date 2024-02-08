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Воспитанников Зуринской и Озоно-Чепецкой школ-интернатов полностью обеспечили обувью

15:50, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Воспитанников Зуринской и Озоно-Чепецкой школ-интернатов полностью обеспечили обувью
15:50, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#помощь
Фото: unsplash.com (Jakob Owens)
57
0

В этих заведениях учатся ребята с ОВЗ, нарушением развития и интеллектуальными нарушениями.

Игра. Удмуртия. Детей из двух школ-интернатов Игринского и Кезского районов обеспечили обувью. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Ребятам дарят обувь депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин и руководитель обувной фабрики «Дарина» Иван Алалыкин. За два года они поставили в Игринский район более 5 тыс. пар зимней и летней обуви. Подарки достались детям с ОВЗ, сиротам, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения родителей, а также сыновьям и дочерям участников спецоперации. 

Таким образом получилось полностью обеспечить обувью воспитанников Зуринской школы-интерната Игринского района и Озоно-Чепецкой школы-интерната Кезского района. В этих учебных заведениях занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением развития и интеллектуальными нарушениями. 

15:50, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#дети\n#помощь