100 кг пельменей налепили жители Кезского района Удмуртии для участников СВО

Кез. Удмуртия. Десятки жителей Кезского района Удмуртии собрались, чтобы налепить 100 кг пельменей для бойцов спецоперации. Об этом в соцсетях рассказал глава района Иван Богданов.

Он отметил, что в благотворительной акции, организованной районным Советом женщин, приняли участие сотрудники магазина «Агапыч», Кезского райпо, «Александрово гурт», «Пикша Кенос», жители села Кулига и деревни Степанёнки.

«Там, на передовой, солдаты всегда должны чувствовать, что они нам нужны. Что мы их ждём дома, что мы их любим, мы ими гордимся, хочется их порадовать в канун Нового года, поддержать. А один из способов это сделать — налепить домашних пельменей с мясом, грибами и пестиками», — написал Иван Богданов.

Также на СВО район собирается отправить блиндажные печи, которые в эти дни сваривает для ребят общественная организация «Боевое содружество» из Кеза.

«Также бойцы дивизиона Росгвардии построили баню, и им очень хочется попариться вениками, собранными в наших родных лесах. Давайте поможем им ощутить тепло родного дома и передадим веники. Их необходимо завернуть в целлофановые пакеты, либо не плотно обернуть в пищевую плёнку и принести в здание старой гостиницы на 1 этаж», — призвал глава района.

Напомним, в октябре глава Удмуртии Александр Бречалов предложил порадовать участников СВО к Новому году пельменями.