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Пьяный водитель грузовика устроил аварию при обгоне легковушки в Кезском районе

11:57, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный водитель грузовика устроил аварию при обгоне легковушки в Кезском районе
11:57, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Кез\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#проверка
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
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По данному факту начали проверку.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе произошло ДТП с участием пьяного водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

Авария случилась 12 марта около 15:40 на дороге «посёлок Кез-деревня Пужмезь-село Чепца» в Кезском районе. Автомобиль «ВАЗ-2109» поворачивал налево, когда в него врезался «ГАЗ-3302», водитель которого хотел обогнать легковушку. 

В результате столкновения 41-летний водитель ВАЗа получил травмы. Его доставили в больницу.

Установлено, что 46-летний мужчина управлял грузовиком в пьяном состоянии. В отношении него составлен административный материал. Также его машину поместили на специализированную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.  

11:57, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Кез\n#Удмуртия\n#авария\n#пьяный водитель\n#проверка