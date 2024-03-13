Пьяный водитель грузовика устроил аварию при обгоне легковушки в Кезском районе

Кез. Удмуртия. В Кезском районе произошло ДТП с участием пьяного водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария случилась 12 марта около 15:40 на дороге «посёлок Кез-деревня Пужмезь-село Чепца» в Кезском районе. Автомобиль «ВАЗ-2109» поворачивал налево, когда в него врезался «ГАЗ-3302», водитель которого хотел обогнать легковушку.

В результате столкновения 41-летний водитель ВАЗа получил травмы. Его доставили в больницу.

Установлено, что 46-летний мужчина управлял грузовиком в пьяном состоянии. В отношении него составлен административный материал. Также его машину поместили на специализированную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.